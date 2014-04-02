الجامعة العربية تدعو إلى اجتماع لبحث الشأن الفلسطيني

دعت الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء في التاسع من أبريل لبحث مستجدات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة، حسب ما قال أمينها العام نبيل العربي الاربعاء.

وسيتناول الاجتماع رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، وهي نقطة شائكة في المفاوضات طويلة الأمد، حسب ما قال العربي للصحافيين.

وقال العربي إن الاجتماع جاء بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مضيفاً أن الاجتماع يأتي "لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وتمديد المفاوضات".

ومساء الثلاثاء، وقع عباس طلب الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، ما أغضب إسرائيل ودفع بوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإلغاء زيارته الى رام الله التي كانت مرتقبة الاربعاء.

ويأتي إعلان عباس هذا قبيل انتهاء مدة التسعة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في يونيو الماضي للتوصل الى اتفاق.

وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الاميركي في يونيو الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه الى الأمم المتحدة خلال تسعة شهور، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل عام 1993.

ورفضت إسرائيل، السبت الماضي، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقاً للاتفاق.