الطب العدلي في نينوى يغلق أبوابه بعد تلقيه تهديدات

ذكر مصدر أمني في شرطة نينوى أن دائرة الطب العدلي في محافظة نينوى أغلقت أبوابها بسبب تهديدات بالقتل تلقاها العاملون من جهات مسلحة مجهولة.

وأضاف المصدر أن "الدائرة توقفت أيضا عن إصدار الشهادات الخاصة بالوفاة واستقبال الجثث".

وتلقى العاملون التهديدات بسبب حجز 60 جثة تعود لمسلحين قضوا باشتباكات مع قوات الأجهزة الأمنية، والتي تم التحفظ عليها بأمر من قيادة عمليات نينوى، وتلقت دائرة الطب العدلي تهديدات من قبل جماعات مسلحة في مطلع فبراير هذا العام.

وذكر مصدر أمني في شرطة نينوى أن "مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة المحلية في منطقة رأس الجادة غربي الموصل ما أدى إلى مقتل شرطي، فيما لاذ المسلحون بالفرار".