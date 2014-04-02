القرضاوي بقطر يطمئن القلقين: الخلاف مع السعودية سيحل

تحدث يوسف القرضاوي، الداعية الإخواني الحامل للجنسية القطرية، عن انفراج في العلاقة السياسية بين الدوحة وجاراتها، وهوّن في تصريحاته لوكالة رويترز من الخلاف بين قطر والسعودية، قائلاً إن سيحل الخلاف قريباً ولم يخُض في التفاصيل.

وعن سبب اختفائه عن منبر الجمعة حيث اعتاد أن يخطب في الدوحة، بعد احتجاجات من دولة الإمارات، نفى أن يكون السبب سياسياً، وقال إنه سيعود قريباً.

وكان القرضاوي قد هاجم السعودية والإمارات لموقف البلدين الداعم للحكومة المصرية ضد حزبه الإخوان المسلمين في مصر. ووصف معلقون في الخليج القرضاوي بأنه ليس إلا أداة في يد وزارة الخارجية القطرية تستخدمه للهجوم ضد الدول التي تختلف معها.

وكانت الإمارات استدعت السفير القطري في فبراير بسبب ما قالت إنه إهانات وجهها القرضاوي من خلال قناة تلفزيونية قطرية رسمية انتقد فيها دولة الإمارات، قائلاً إنها معادية للإسلام. ورد عليه معلقون حينها مستنكرين لغة القرضاوي، وقالوا إنه لم يسبق للداعية الإخواني أبداً أن انتقد وجود قاعدتين أميركيتين في قطر حيث يقيم، ولم يحتج على وجود مكتب إسرائيلي عندما كان مفتوحاً.