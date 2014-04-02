الناتو يحذر: روسيا تستطيع دخول أوكرانيا خلال 3 أيام

أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا اليوم الأربعاء، أن روسيا لديها كل ما تحتاجه من قوات على الحدود الأوكرانية إذا اتخذت قرارا "بالتوغل" في البلاد، محذراً من أنه بإمكان موسكو تحقيق هدفها خلال ما بين ثلاثة وخمسة أيام.

وقال الجنرال فيليب بريدلاف، وهو أيضاً جنرال في سلاح الجو الأميركي، إن "الناتو" رصد الليلة الماضية علامات على تحرك جزء صغير جدا من القوات الروسية المتمركزة على حدود أوكرانيا.

إلا أنه أوضح أنه لا يوجد دليل على أن هذه القوات كانت عائدة إلى ثكناتها، واصفاً الوضع على الحدود الأوكرانية-الروسية بأنه "مقلق بشكل لا يصدق".

وقال بريدلاف، في مقابلة مع وكالة "رويترز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في بروكسل طلب منه وضع سلسلة إجراءات بحلول 15 أبريل لطمأنة أعضاء الحلف في شرق أوروبا الغاضبين من تحركات روسيا.

تشمل الإجراءات التي سيتخذها بريدلاف تعزيزات برية وجوية وبحرية لقوات "الناتو" في المنطقة.