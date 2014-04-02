6 قتلى في هجوم انتحاري ضد متطوعين للجيش بكركوك

قتل 6 متطوعين للجيش العراقي وأصيب مثلهم بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف الأربعاء مركزا للتطوع في كركوك شمال بغداد، حسبما أفاد مصدر عسكري.

وقال اللواء محمد خلف الدليمي في الجيش العراقي إن "6 متطوعين قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مركزاً للتطوع للجيش العراقي".

وفي منطقة الزهور وسط تكريت أفاد مصدر أمني أن القوات الأمنية لاحقت مسلحين، وحصل تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمنية والمسلحين، ما أسفر عن مقتل مدني بنيران قوات الشرطة عن طريق الخطأ، حيث إن القوات كانت تلاحق مسلحين مشتبه بهم في اغتيال ملازم أول من الشرطة.

وفي الوقت نفسه، هاجم مسلحون مجهولون منزل ضابط برتبة ملازم أول في قوات الشرطة في حي الزهور وسط مدينة تكريت - مركز محافظة صلاح الدين - وفتحوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وفي قضاء بلد جنوب صلاح الدين أطلق مسلحون مجهولون، النار على إحدى نقاط التفتيش التابعة للصحوة في قرية العمد (لتابعة لناحية يثرب شرق قضاء بلد 75 كم جنوب تكريت) مما أسفر عن مقتل عنصرين من الصحوة وإصابة ثالث بجروح خطرة.

وفي قضاء بيجي شمال صلاح الدين انفجرت عبوة ناسفة كانت بالقرب من إحدى المحال التجارية في حي الرسالة وسط بيجي ( 40 كم شمال تكريت) مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة مع أضرار لحقت بعدد من المحلات التجارية وسيارتين كانتا بالقرب من موقع الانفجار.

من جانبه أفاد مصدر أمني من شرطة صلاح الدين أن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري استهدفت منزل معاون مدير شرطة سامراء العقيد إياد محمد السامرائي في حي الوحدة وسط سامراء، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمنزل.





