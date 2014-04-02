روسيا قلقة من تعليق "الناتو" التعاون معها

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأربعاء، بشأن قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعليق التعاون مع موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا أيضاً احتمالات التعاون الدولي في أزمة أوكرانيا، لكنها لم تذكر تفاصيل إضافية.

وكان وزراء خارجية "الناتو" قد علّقوا، أمس الثلاثاء، كل أشكال التعاون العملي مع روسيا احتجاجاً على ضمها منطقة القرم الأوكرانية.

ووصفت روسيا، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ألكسندر لوكاشفيتش، قرار الحلف بأنه عودة إلى لغة الحرب الباردة، مؤكدةً أن الجانبين لن يستفيدا من هذه الخطوة.

وذكّر لوكاشفيتش أنه في المرة الأخيرة التي اتخذ فيها الناتو مثل هذا القرار كان بسبب حرب روسيا مع جورجيا التي استمرت خمسة أيام عام 2008، ثم استأنف التعاون فيما بعد باختيار الحلف نفسه.

وأضاف: "ليس صعبا تصور من سيكسب من تعليق التعاون بين روسيا وحلف شمال الاطلسي على صعيد مواجهة التهديدات الحديثة والتحديات للأمن الدولي والأوروبي خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب".

وتابع لوكاشفيتش: "في كل الأحوال فإن من المؤكد أن (المستفيد من تعليق التعاون) لن تكون روسيا أو الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي".