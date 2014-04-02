زلزال بقوة 8 درجات يضرب تشيلي.. ولا تسونامي قادم

أعلن وزير الداخلية التشيلي رودريغو بينياليلو، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي ضرب مساء الثلاثاء شمال البلاد أوقع 6 قتلى على الأقل "جراء نوبة قلبية أو سقوط حطام".

من جانبها أعلنت رئيسة تشيلي ميشال باشليه، حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي اريكا وتاراباكان (شمال قرب حدود البيرو) وهما الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب شمال البلاد.

وكان الجهاز الوطني للأوضاع الطارئة في تشيلي قد حذر من تسونامي على مناطق ساحلية في البلا بعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد وبلغت قوته 8.2 درجة، إلا أنه رفع التحذير بعد بضع ساعات. كما طلب المكتب الوطني للحالات الطارئة في تشيلي إخلاء كل سواحل البلاد في تدبير وقائي.

وأفاد مسؤولون أميركيون أيضا أن الزلزال بقوة 8.2 درجة وتسبب بأمواج يناهز ارتفاعها 2.11 متر.

وفي وقت سابق أبلغت الهيئة أن شدة الزلزال هي 6.9 درجة قبالة ساحل شيلي قرب إيكويك. وأضافت الهيئة قولها إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر وهو ما يزيد من الشعور بشدته. وكان مركز الزلزال على بعد 86 كيلومترا إلى الشمال الغربي من إيكويك.

وأوردت مصلحة الطوارئ في تشيلي أن الأنباء الأولية تتحدث عن تسبب انهيارات أرضية في قطع بعض الطرق جزئيا.



