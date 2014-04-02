عضوا كونغرس يطالبان بإشهار تقرير التعذيب بالمخابرات

أيّد عضوان بلجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، نزع السرية عن أجزاء من تقرير عن استخدام المخابرات المركزية الأميركية أساليب "استجواب معززة" وقالا إنهما خلصا إلى أن بعض المعتقلين "تعرضوا لأساليب ترقى إلى التعذيب".

ويعد الإعلان الذي جاء على لسان سوزان كولينز، العضوة الجمهورية بمجلس الشيوخ عن ولاية مين، وأنجوس كينغ العضو المستقل المنحاز للديمقراطيين، دفعة مهمة لمساعي نزع السرية قبل يوم من تصويت متوقع للجنة على هذه المسألة.

ومن المتوقع أن توصي اللجنة بنزع السرية عن "نتائج واستنتاجات وملخص تنفيذي" من التقرير الذي ورد في 6000 صفحة. وقد يزيد دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري من احتمال أن تصبح هذه المواد متاحة للجمهور في نهاية الأمر.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في بيان مشترك: "لم تحدث أبداً مثل هذه المعاملة غير الإنسانية والوحشية.. وعلاوة على ذلك فإن التقرير يثير بواعث قلق خطيرة إزاء إدارة المخابرات المركزية الأميركية لمثل هذا البرنامج".

وقال مساعد بمجلس الشيوخ إن اللجنة ستطلب من البيت الأبيض وليس من المخابرات المركزية الأميركية نفسها نزع السرية عن تقرير يتسم بالحساسية السياسية. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما مراراً إنه يرغب في أن تتاح نسخة من التقرير للاطلاع العام.

وقال المساعد الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "الرئيس هو رئيس الفرع التنفيذي وبموجب النظام تنفيذي فهو يمتلك السلطة النهائية لاتخاذ القرار بشأن نزع السرية". وأضاف "وعلاوة على ذلك فإنه كشف عن وجهة نظره علانية".

وقال المشرعان إن تصويتهما لصالح نزع السرية لا يشير إلى تأييد كامل لاستنتاجاته أو منهجه، وأضافا أن التقرير لا يتضمن مقابلات مباشرة مع مسؤولين بالمخابرات المركزية الأميركية أو المتعاقدين أو موظفي الإدارة أو مشاركة موظفين من الأعضاء الجمهوريين بلجنة المخابرات. لكنهم قالا إنهما يطالبان بالشفافية.

وجاء في بيانهما المشترك "التعذيب أمر خاطئ، وعلينا أن نضمن ألا يتكرر أبداً السلوك السيئ والأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في مراكز احتجاز وكالة المخابرات المركزية وفي برنامج الاستجواب".

وقالت مصادر إن مسودة تقرير اللجنة تندد بقوة بأساليب الاستجواب التي سبق وانتهجتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية ولم تعد قائمة حالياً ومنها " محاكاة الغرق" وتخلص إلى أن مثل هذه الأساليب لا تسفر عن حدوث انفراجة كبيرة في مجال مكافحة الارهاب.