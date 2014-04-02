وزير إسرائيلي مهددا الفلسطينيين: ستدفعون ثمنا باهظا

بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، حذّر وزير السياحة الإسرائيلي المتطرف، عوزي لانداو اليوم الأربعاء من أن مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة قد يدفع الدولة العبرية إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "إذا كانوا يهددون الآن (بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة) فعليهم أن يعرفوا أمراً بسيطا: سيدفعون ثمناً باهظاً".

كما أكد لانداو، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أن "أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي"، في إشارة إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي. وأضاف لانداو أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال "منع المساعدات المالية لهم".

يأتي إعلان عباس هذا قبيل انتهاء الأشهر التسعة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في يوليو الماضي لإجراء مفاوضات السلام والتوصل إلى اتفاق. وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في يوليو الماضي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال 9 أشهر مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل 1993 على أربع دفعات.

إلا أن إسرائيل رفضت السبت اطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقا لاتفاق بين الطرفين. وألغى كيري زيارته المتوقعة إلى رام الله الأربعاء للقاء عباس.