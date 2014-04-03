إسرائيل تلغي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

قررت إسرائيل إلغاء الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام، وفق ما أفاد الخميس مصدر قريب من المفاوضات.

وأوضح المصدر أن رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض، تسيبي ليفني، أبلغت نظيرها الفلسطيني رفض إسرائيل الوفاء بتعهدها في الإفراج عن 26 أسيراً بسبب طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة.

وكان البيت الأبيض قال الخميس، إن تأخر إسرائيل في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين يخلق تحديات لكن حوار الشرق الاوسط يبقى مفتوحاً.

ولم يستطع جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، تأكيد تقارير بأن إسرائيل ألغت الإفراج المزمع عن معتقلين فلسطينيين كان الهدف منه إحراز تقدم في عملية السلام. وقال إن التأخر في الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين "يخلق تحديات". وأضاف للصحافيين "الحوار يبقى مفتوحاً".