العراق.. مساعٍ من المالكي لإعلان الطوارئ بالبلاد

كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أن الحكومة أرسلت قانوناً لمجلس النواب يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد.

ودعا في مؤتمر صحافي الكتل السياسية إلى التكاتف، من دون أن يعلن المزيد من التفاصيل.

لكن عضو البرلمان عن ائتلاف "العراقية الوطنية" وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، دعا إلى الوقوف بوجه هذا القانون.

وبدأت الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات.

وارتفعت معدلات العنف بشكل حاد خلال العام الماضي مما أثار مخاوف من أن ينزلق العراق مرة أخرى إلى صراع طائفي شهدته البلاد في 2006 و2007 وخلف عشرات الآلاف من القتلى.

وكشفت أرقام أعلنتها الأمم المتحدة الثلاثاء أن عدد القتلى بلغ 592 في مارس. وهذه الأرقام لا تشمل الضحايا الذين سقطوا في محافظة الأنبار التي تخوض فيها القوات العراقية حرباً ضد عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الذين سيطروا على مدينة الفلوجة غرب بغداد بالكامل منذ ثلاثة أشهر.

