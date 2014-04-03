الكويت.. ترحيل الأجانب بإذن من الداخلية فقط

اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت الخميس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الأجانب، إذ بات الترحيل يتطلب إذناً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن قامت الشرطة بترحيل آلاف الأجانب العام الماضي.

واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الإنسان أن هذه التدابير "خطوة في الاتجاه الصحيح" من أجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2,7 مليون نسمة في الكويت.

وقال مدير الجمعية الحقوقية إن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحسين ظروف العمال الأجانب الذين تضرروا من القرارات القمعية التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت".

ويشكل الأجانب 69% من سكان الكويت البالغ عددهم 3,9 مليون نسمة.

وأعلنت الكويت العام الماضي أنها تعتزم خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في أبريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والإجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية إلى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنوياً، وصولاً إلى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات".