تعزيزات أمنية بالبحرين عشية انطلاق سباق الفورمولا

تشهد البحرين، عشية انطلاق سباقات الفورمولا، تعزيزات أمنية بعد دعوات أطلقتها المعارضة للتظاهر تزامناً مع إقامة السباق.

ونشرت السلطات قوات إضافية في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية جنوب البلاد، والتي تستضيف السباق اعتباراً من الجمعة، وذلك بهدف تأمين السباق والحضور.

وذكر شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن السلطات البحرينية نشرت عدة نقاط تفتيش في الطرق المؤدية إلى الحلبة البعيدة نسبياً عن مناطق المواجهات التقليدية بين الشرطة والمحتجين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت عن "اتخاذ كافة الإجراءات والخطط اللازمة لإنجاح استضافة مملكة البحرين" سباق الفورمولا واحد.

وكانت المعارضة قد دعت أنصارها للتظاهر "لإسماع صوتها للعالم" دون أن تعارض إقامة السباق في المملكة.