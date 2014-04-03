زلزال ثان يضرب شمال تشيلي والبيرو تحذر من تسونامي

ضرب زلزال ثان، مساء الأربعاء أقصى شمال تشيلي، وذلك بعد 24 ساعة من زلزال بقوة 8,2، ما أدى الى توجيه تحذير جديد من حصول تسونامي بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت دائرة متخصصة في الجيش التشيلي إن الزلزال وقع في الساعة 23,43 (1,43 ت غ) على بعد عشرين كلم جنوب مدينة ايكويكي، وقد وجه تحذير من وقوع تسونامي وطلب من الآلاف إخلاء المناطق الساحلية.

وكان زلزال سابق بقوة 8،2 درجات ضرب مساء الثلاثاء شمال البلاد وأوقع 6 قتلى على الأقل "جراء نوبة قلبية أو سقوط حطام. في حين أعلنت رئيسة تشيلي ميشال باشليه، حالة الكارثة الطبيعية في منطقتي اريكا وتاراباكان (شمال قرب حدود البيرو) وهما الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

يذكر أن تشيلي هي دولة لاتينية تقع غربي أميركا الجنوبية، وتمتد سواحلها على المحيط الهادي بمسافة تقدر بحوالي 4828 كيلومتراً، تحدها بيرو من الشمال، وبوليفيا من الشمال الشرقي، والأرجنتين من الشرق، والمحيط الهادي من الغرب.

وتعتبر تشيلي دولة الشريط الساحلي، وذلك أن أرضها على شكل مستطيل في غربي القارة.





