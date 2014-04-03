صباحي يؤدي الكشف الطبي ويؤكد تعرض حملته لتحرشات

انتهى حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة المصرية اليوم من أداء الكشف الطبي واستوفى كافة التحاليل والأشعة المطلوبة من المجالس الطبية المتخصصة، وفق اللائحة التنفيذية التي وضعتها العليا للانتخابات للمرشحين للرئاسة، كما توجه حمدين صباح اليوم إلى قسم الدقي لعمل صحيفة الحالة الجنائية؛ لتقديمها ضمن الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وقال صباحي، عقب إنهائه إجراءات الصحيفة الجنائية بقسم الدقي، إن حملته تواجه تحرشات خلال إجرائها التوكيلات في الشهر العقاري، مؤكداً أن تلك الصعاب لن تمنعه من استكمال الترشح.

وحول الاتهامات الموجهة له بتلقي تمويلات من رجال أعمال لحملاته الانتخابية قال صباحي إن هذه التمويلات مشروعة ومعلومة. ورفض "صباحي" ذكر عدد التوكيلات التي حصل عليها حتى الآن، مؤكداً أن العدد يكفي لخوض السباق الرئاسي، مشيداً بالحيادية في التغطية الإعلامية بين برنامجه، وبرنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رغم وجود بعض الانحياز للأخير، لكنه ليس ملحوظاً بدرجة كبيرة، على حد قوله.

إلى ذلك وفي تغريده له على تويتر قال صباحي لأنصاره إن كل توكيل منكم إنجاز أفخر به، لأنه يثبت جسارة السابحين بيقين ضد تيار بائس يستعيد ممارسات بالية، وأضاف بالتزامن مع رابع أيام تحرير توكيلات دعم مرشحي الرئاسة: إن "الشعب سيهزم تلك الممارسات كما هزمها من قبل".