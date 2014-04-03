كيري: لحظة حرجة للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الخميس، من أن مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية تمر "بلحظة حرجة".

وقال كيري إن المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين حققوا تقدماً خلال لقاء في القدس استمر حتى الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي)، لكن "هناك هوة يجب ردمها بسرعة".

وأضاف: "نحن في لحظة حرجة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الحوار يبقى مفتوحاً".

وكان كيري يتحدث للصحافيين في الجزائر مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة في بداية رحلة إلى شمال إفريقيا ستقوده إلى المغرب أيضاً.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات بعد ظهر اليوم الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأى أنه الوقت المناسب لينتهز الفلسطينيون والإسرائيليون فرصة صنع السلام بينما تمر المفاوضات بأزمة جديدة.

وقال كيري: "يمكن تسهيل الأمر والدفع والمساعدة، لكن الطرفين هما من يجب أن يتخذا قرارات حاسمة من أجل التوصل إلى تسوية".

واعتبر أنه يجب على القادة "أن يكونوا قادرين على انتهاز الفرصة عندما تتوفر"، مشيراً إلى حكمة تقول: "يمكن قيادة حصان إلى نبع المياه لكن لا يمكن إجباره على الشرب".

وتابع كيري: "الآن إنها لحظة الشرب وعلى القادة معرفة ذلك".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن بلاده تبقى ملتزمة بعملية السلام، مشيراً إلى أن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية مستمرة لإنقاذ المفاوضات.