40 قتيلاً من "داعش" في هجوم على معسكر جنوب بغداد

قتل أكثر من 40 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في هجوم فاشل على وحدة عسكرية جنوب بغداد، حسبما أفاد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد.

وقال العميد سعد معن لوكالة فرانس برس إن "القوات الأمنية تصدت لمحاولة فاشلة من قبل عصابات "داعش" لاقتحام إحدى الوحدات العسكرية في منطقة دويليبة في قضاء اليوسفية (جنوب بغداد)، ما أسفر عن مقتل أكثر 40 إرهابياً".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد الضباط خلال تصديه لهذه الجماعات الإجرامية، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية استولت على أحاديتين (رشاش ثقيل مضاد للطائرات) اثنين، و15 بندقية و5 قذائف آر بي جي-7".

وتأتي المواجهات في اليوسفية بعد أيام من القتال في مناطق زوبع والزيدان في أبوغريب غربي بغداد، ما يثير مخاوف من أن يحاول المسلحون الذين يسيطرون على الفلوجة منذ أشهر فتح جبهات جديدة قرب بغداد.