أردوغان: لا أحترم قرار "الدستورية" بشأن "تويتر"

انتقد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة قرار المحكمة الدستورية اعتبار حظر موقع "تويتر" بأنه غير شرعي، ما أرغم الحكومة على رفع هذا الإجراء الخميس. وقال أردوغان أمام الصحافة قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان "علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا الحكم".

يأتي هذا بعد أن قررت الحكومة التركية الخميس رفع الحظر المفروض على موقع "تويتر" منذ حوالي أسبوعين، وفق ما أعلنت هيئة الاتصالات التركية. وحذفت الهيئة عن موقعها على الإنترنت بعد ظهر الخميس القرار القضائي السابق بحظر تويتر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أصدرت الأربعاء حكماً يعتبر قرار الحكومة بحظر تويتر انتهاكاً للقانون ولحرية التعبير، وأمرت برفعه فوراً.