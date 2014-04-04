مقتل 8 جنود يمنيين بينهم ضابط بهجوم إرهابي

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بمقتل ثمانية جنود بينهم ضباط برتبة مقدم في هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة على نقطة تفتيش عسكرية في وادي حضرموت، وقالت مصادر يمنية إن المهاجمين باغتوا الجنود التابعين للواء سبعة وثلاثين في النقطة العسكرية.

ويأتي هذا الهجوم بعد مضي يومين على هجوم مماثل نفذه 10 مسلحين من تنظيم القاعدة على مبنى القيادة العسكرية الرابعة في مدينة عدن وقتل فيها ستة من العسكريين وبعد أقل من أسبوعين على هجوم مماثل استهدف نقطة تابعة للشرطة في منطقة الريدة شرق حضرموت، وقتل فيها 20 شرطياً.

وأكد التنظيم سعيه عبر الهجوم إلى تدمير مركز قيادة يقوم بتشغيل الطائرات الأميركية بلا طيار التي تستهدف دورياً عناصر التنظيم في اليمن.