سمير جعجع يترشح رسمياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلنت القوات اللبنانبة ترشح رئيس الحزب سمير جعجع رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الهيئة التنفيذية في الحزب "قررت الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية بالإجماع ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية".

وجاء في حيثيات الترشيح أن "لبنان في مرحلة بالغة الدقة على الصعد الدستورية والسياسية والأمنية والاقتصادية وسط حالة من الفوضى والتسيب والعنف وتمادي السلاح غير الشرعي على حساب سيادة الدولة وأمن المواطن، الأمر الذي يفاقم الهواجس والمخاوف حيال المزيد من الضياع والانحلال في جسم الدولة".

وتأثر لبنان بشدة جراء الحرب في سوريا، حيث يستضيف أكثر من مليون لاجئ ويكافح للسيطرة على التدهور في الأمن والتباطؤ الاقتصادي. ويأمل كثير من اللبنانيين بانتخاب رئيس جديدة للبلاد يجلب الأمن والاستقرار، لكن المنافسات لا تزال قائمة بين تكتل الثامن من مارس آذار بزعامة حزب الله وقوى 14 آذار بقيادة تيار المستقبل الذي يغلب عليه السنة.

واتسعت الفجوة بين حزب الله وتيار المستقبل بسبب إرسال الجماعة الشيعية مقاتليها إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في قتال المسلحين من الأغلبية السنية. واستهدفت تفجيرات وصواريخ مناطق يسيطر عليها حزب الله.

ووفقاً لنظام لبنان الطائفي ينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، وهي الطائفة الموزعة بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار.

وجعجع المناهض للرئيس بشار الأسد كان قد أدان مراراً تورّط حزب الله العسكري في سوريا.

وكان جعجع قد قضى أكثر من 11 عاماً في السجن لاتهامه بجرائم ارتكبت إبان الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويعتبر سمير جعجع زعيم الحرب الوحيد الذي سجن لدوره في الجرائم التي ارتكبت إبان الحرب. وأفرج عنه بعد أن أقرّ البرلمان اللبناني الذي كان يضم في عام 2005 الأغلبية المعارضة لسوريا قانون العفو.