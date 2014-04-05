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روسيا تنوي أخذ بصمات المهاجرين بدءاً من عمر 12 عاماً

المصدر: موسكو – فرانس برس
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تنوي روسيا أخذ بصمات المهاجرين اعتباراً من عمر 12 عاماً، حسب ما جاء في مشروع قانون قدمته أجهزة الهجرة الفيدرالية، ونشر الجمعة.

وجاء في مشروع القانون أن أفراد عائلات المهاجرين من طالبي اللجوء، وكذلك طالبو وثيقة إقامة والمتواجدون على الأراضي الروسية ستأخذ بصماتهم اعتباراً من عمر 12 عاماً.

وأثار مشروع القانون موجة من الاحتجاجات، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الجمعة، الصيغة الأولى منه والتي حددت عمر السادسة كحد أدنى لأخذ البصمات.

وقال مدير اتحاد المهاجرين في روسيا، محمد أمين، لوكالة إنترفاكس، "إن مشروع القانون ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان بل أسوأ".

وأوضح المكتب الإعلامي للاتحاد أنه ينوي الدفاع عن مصالح المهاجرين القاصرين.

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