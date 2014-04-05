كوريا الشمالية للعالم: انتظروا لتروا تجربتنا النووية

قالت كوريا الشمالية إنه يتعين على العالم أن ينتظر ليرى تفاصيل الشكل الجديد من التجارب النووية التي هددت بإجرائها، بعد أن أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجربة إطلاق صاروخ جديد ذاتي الدفع أجرتها بيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخي رودونغ متوسطي المدى في البحر في 26 مارس. وجاءت أول تجربة لإطلاق صواريخ متوسطة المدى قادرة على ضرب اليابان بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ قصيرة المدى على مدى الشهرين المنصرمين.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي في 27 مارس، خطوة كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، وقالوا: "إنهم سيواصلون المباحثات بشأن اتخاذ رد مناسب".

وردت بيونغ يانغ يوم الأحد، بالتهديد بإجراء ما وصفته "بشكل جديد من التجارب النووية".

وقال ري تونغ إيل نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "إن بلاده أوضحت بشكل جلي أنها ستجري شكلاً جديداً للتجارب النووية، لكن أوصيكم بأن تنتظروا لتروا التفاصيل".

واتهم ري الولايات المتحدة بأنها مصممة على تغيير النظام في كوريا الشمالية باتهام زعمائها بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال: "إن واشنطن حالت كذلك دون جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بتجاهل اقتراحات بيونغ يانغ كي يتسنى لها الاحتفاظ بتواجد عسكري في المنطقة".

ولم ترد البعثة الأميركية في الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على اتهامات ري.

وانتقد ري المناورات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والمقرر أن تنتهي في 18 أبريل، وترى كوريا الشمالية دائما أن هذه المناورات مقدمة لغزوها.