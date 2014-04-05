مقتل 21 مسلحاً من "داعش" في 4 عمليات متفرقة بالعراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، مقتل 21 مسلحا ينتمون إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في أربع عمليات متفرقة معظمها في محافظة الأنبار.

وقال العميد سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "قيادة العمليات المشتركة قصفت تجمعا لمسلحي داعش في منطقة الملاحمة قرب الفلوجة، ما أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة 18 آخرين بجروح".

وأضاف معن أن "طيران الجيش تمكن من قتل ستة إرهابيين" في منطقة الحلابسة الواقعة قرب أبو غريب (20 كلم غرب بغداد).

من جهة أخرى، تمكنت قوة من التدخل السريع من "قتل ثلاثة إرهابيين" داخل الأنبار، بحسب المصدر ذاته.

وفي صلاح الدين، تمكنت مفرزة من الشرطة من قتل أحد عناصر "داعش" وهو يزرع عبوة ناسفة في مدينة بيجي.