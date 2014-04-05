نقل المرجع الشيعي بشير النجفي للمستشفى إثر وعكة صحية

نقل المرجع الشيعي الكبير، آية الله الشيخ بشير النجفي، إلى المستشفى، اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية، حسب ما أفاد مصدر من مكتبه لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر، رافضاً الكشف عن اسمه، أن "المرجع تعرض للإجهاد بسبب وفود أعداد كبيرة من الضيوف لزيارته خلال الأيام الماضية، ما تسبب بإصابته بوعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "حالة المرجع حالياً مستقرة".

والنجفي أحد المراجع الكبار الأربعة في العراق، ويبلغ من العمر 72 عاماً. وهو يتخذ من النجف (160 كلم جنوب بغداد)، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب، مقراً له.