"يوتيوب" سيبقى محظورا في تركيا لحين إزالة 15 تسجيلا

سيبقى موقع "يوتيوب" محظوراً في تركيا إلى حين إزالة التسجيلات الصوتية الـ15 التي ربطت محكمة في أنقرة حجبها برفع الحظر عن موقع تسجيلات الفيديو الشهير، بحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية اليوم السبت.

وأمرت محكمة في أنقرة، أمس الجمعة، برفع الحظر عن "يوتيوب"، الذي فرضته الحكومة التركية في 27 مارس بعدما بث على الموقع مضمون اجتماع سري حول تدخل تركي محتمل في سوريا.

إلا أن المحكمة ذاتها قررت في وقت لاحق من يوم أمس الجمعة حجب 15 تسجيلاً نشرت على الموقع، مشيرةً إلى أن الحظر الكامل على الموقع سيبقى ساري المفعول حتى إزالة التسجيلات المذكورة.

وكانت الحكومة التركية قد قررت في 27 مارس الماضي حظر موقع "يوتيوب" بحجة حماية "الأمن القومي" إثر تسريب تسجيل من اجتماع أمني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

ويقع التسجيل الأخير المثير للجدل ضمن التسجيلات الـ15 التي طالبت المحكمة برفعها عن الموقع.

ولم تظهر موضوعات التسجيلات الأخرى، إلا أن أشهرها بالتأكيد كان لمكالمة نسبت لأردوغان وابنه بلال ونفاها في حينه، واعتبرها مفبركة، ويُعتقد أن الفيديوهات الأخرى هي النسخ المترجمة والمكررة من القصتين نفسهما.

وأتى هذا الحكم غداة قرار اتخذته المحكمة الدستورية العليا في البلاد لرفع الحظر عن موقع "تويتر" للرسائل القصيرة، معتبرة أن حظره مخالف لحرية التعبير.

وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت شبكة "تويتر" ليل 20 إلى 21 مارس بناء على تعليمات من رئيس الوزراء بعد نشر تسجيلات صوتية تزعم تورطه في فضيحة فساد.

وأدان رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، قرار المحكمة برفع الحظر عن "تويتر". وقال للصحافيين في اسطنبول إنه "علينا بالتأكيد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لكنني لا أحترمه. لا أحترم هذا القرار".

ونتج عن قراري الحكومة ضد "يوتيوب" و"تويتر" انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا ما حصل تراجعا للديموقراطية في تركيا.



