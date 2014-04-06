الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل السبت الأحد عدة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، دون أن يسفر أي منها عن وقوع إصابات، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس ومصادر أمنية فلسطينية.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته إن "طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على الأقل على أرض فارغة في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن نشوب حريق كبير في المكان لكن تمت السيطرة عليه".

وأضاف أن "طائرات الاحتلال شنت ثلاث غارات أخرى على وسط وجنوب القطاع".

وأوضح شاهد عيان أن هذه الغارات على جنوب القطاع استهدفت موقعي تدريب أحدهما يتبع سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بينما يتبع الآخر لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في مدينة خان يونس.

وأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس، عدم وقوع أي إصابات في أي من هذه الغارات.

وتأتي هذه الغارات بعد أن أعلن الجيش والشرطة الإسرائيليان أن صاروخاً أطلق، السبت، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من دون أن يوقع ضحايا ولا أضراراً، وأوضح الجيش أن الصاروخ سقط مساء، السبت، على مدينة عسقلان.

وأطلقت خمسة صواريخ مساء الخميس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من دون أن توقع أيضاً ضحايا ولا أضراراً، كما شنّ الطيران الإسرائيلي ليلة الخميس الجمعة خمس غارات على قطاع غزة رداً على هذا القصف.

وتحمل إسرائيل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولية الصواريخ التي تطلق على أراضيها، ويقول الجيش إن شهر مارس شهد سقوط 123 صاروخاً على إسرائيل أطلقت من قطاع غزة.