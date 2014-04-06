الماليزية.. طائرات وسفن تنطلق للتحقق من الإشارات

توجهت طائرات وسفن تشارك في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة في المحيط الهندي اليوم، الأحد، إلى القطاع الذي رصدت فيه إشارات للتحقق من أنها تصدر أو لا تصدر عن الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ 777.

وفي الوقت نفسه أعلنت أستراليا عن تحليل جديد لمعطيات سجلتها الأقمار الاصطناعية تسمح بتقليص منطقة البحث في المنطقة الجنوبية من المحيط الهندي، حيث سقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية على ما يبدو.

وقال أنغوس هيوستن الذي يقود مركز تنسيق عمليات البحث التي تشارك فيها ثماني دول إن: "وسائل سلاح الجو الأسترالي ستكرس اليوم للتحقق من الإشارات الصوتية الصادرة من القطاع، الذي رصدت فيه السفينة الصينية إشارات".

وأضاف أن "سفينتين واحدة أسترالية والثانية بريطانية مزودتين بأجهزة لرصد الصندوق الأسود توجهتا إلى المنطقة".

وكانت سفينة صينية تشارك في عمليات البحث عن طائرة البوينغ 777 التقطت إشارة في جنوب المحيط الهندي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الإشارة رصدت بتردد 37,5 كيلوهرتز في الثانية، وهو الرقم المطابق لتردد الإشارات الصادرة عن أجهزة تسجيل الرحلة أو الصناديق السوداء للطائرة المفقودة.

وأضافت الوكالة أن جهاز سفينة البحث الصينية هايكسون 01 التقط الإشارة على خط العرض 25 جنوباً وخط الطول 101 شرقاً، موضحة أنه يجب العمل الآن على تحديد ما إذا كانت الإشارة صادرة عن الطائرة المفقودة أم لا.