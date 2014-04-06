تحذير أميركي من استخدام مطار بغداد بسبب تهديد "مؤكد"

حذرت السفارة الأميركية في العراق رعاياها من السفر عبر مطار بغداد حتى 8 أبريل الجاري، بسبب معلومات بشأن تهديد "مؤكد" للأمن قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت السفارة، في بيان، إنها حظرت على العاملين لديها استخدام مطار بغداد الدولي "في الوقت الراهن"، وحثت المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العراق على توخي الحذر. ولم ترد تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وجاء في البيان، الذي نشر على موقع السفارة على الإنترنت: "ينصح الرعايا الأميركيون بتجنب لفت الأنظار وتغيير أيام وتوقيتات ومسارات سفرهم بالإضافة لتوخي الحذر أثناء القيادة وعند دخول سياراتهم أو الخروج منها".

ويتوقع مسؤولو أمن ارتفاع وتيرة العنف في العراق قبل الانتخابات المقرر أن تجرى في 30 أبريل، فيما تسعى الجماعات المسلحة التي بدأت تستعيد نفوذها لعرقلة عملية التصويت أو التقليل من شأنها.