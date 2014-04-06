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رئيس حكومة لبنان: تدخل حزب الله في سوريا غير مريح

المصدر: بيروت - قناة العربية
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اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أن تدخل حزب الله في الحرب في سوريا "أمر غير مريح"، معبراً عن اعتقاده بأن الحزب أدرك هذا بنفسه، وطالبه بوقف تورطه في القتال الدائر هناك.

وشدد سلام، في حديث لقناة "العربية" على أن سياسة حكومته تقوم على مبدأ النأي بالنفس، وهو ما كان جلياً في البيان الوزاري للحكومة لحظة تكليفها، حسب تعبيره.

كما أكد أن حكومته ليست "حكومة الفراغ"، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي قبل نهاية الشهر القادم.

وأكد سلام أن الوضع في لبنان لن يتحسن إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مضيفاً: "كان الوضع قبل تأليف الحكومة سيئ، أما اليوم فهو أقل سوء".

كلمات دالّة

#لبنان, #بيروت, #تمام سلام, #حزب الله, #سوريا, #دمشق, #الأسد, #طرابلس, #عرسال

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