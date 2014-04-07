بان كي مون يهنئ الأفغان على العملية الانتخابية

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأحد، الأفغان على "النجاح الكبير" الذي شكلته الانتخابات الرئاسية داعياً إلى اعتماد الشفافية خلال عملية فرز الأصوات.

وقال بان كي مون إن "ملايين الرجال والنساء الذين صوتوا عبروا عن شجاعة والتزام الأفغان في ممارسة حقوقهم واختيار مستقبلهم".

وأضاف أن "مشاركتهم رغم التهديد والترهيب توجه رسالة قوية مفادها أن المسؤولين عن العنف لا يمكنهم أن يفوزوا".

ودعا بان الأفغان إلى دعم المؤسسات الانتخابية لكي تعمل بطريقة منصفة وشفافة، لكن أبرز ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية الأفغانية تحدثوا، الأحد، عن مشاكل وتجاوزات شابت العملية الانتخابية.

والمرشحون الثلاثة الذين يعتبرون الأوفر حظاً بالفوز هم زلماي رسول، الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهية ولايته، وأشرف غني، وهو اقتصادي معروف، وعبدالله عبدالله الذي حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية.

ويشكل هذا الانتقال في السلطة الأفغانية اختباراً كبيراً لبلد مدعو إلى إثبات استقراره ومتانة مؤسساته، بينما يثير انسحاب قوات الحلف الأطلسي من البلاد بحلول نهاية العام مخاوف من عودة الفوضى إليه.