مقتل ضابط أوكراني برصاص روسي بالقرم

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين إن جنديا روسيا قتل بالرصاص ضابط بحرية أوكراني في القرم، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل عن الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في بلدة نوفوفيودوروفكا.

وتزامن الإعلان عن مقتل الضابط الأوكراني مع إعلان وزير الداخلية الأوكراني أرسين افاكوف، الاثنين، أنه تم إخراج المتظاهرين الموالين للروس الذين سيطروا مساء الأحد على مقر الإدارة الإقليمية في خاركيف، شرقي أوكرانيا.

وكتب أرسين على صفحته على فيسبوك أن المبنى "تحرر تماما من الانفصاليين"، وأضاف "شكرا لمن قدموا المساعدة" دون مزيد من التفاصيل بشأن العملية.

وفي مدينة لوهانسك بشرق أوكرانيا قالت جهات أمنية إن متظاهرين موالين لروسيا اقتحموا مبنى أمن الدولة بالمدينة واستولوا على الأسلحة، وإن شرطة الطرق أغلقت مداخل المدينة.

أما الشرطة فقالت في بيان لها إن "أناسا مجهولين موجودين في المبنى اقتحموا الترسانة الموجودة بداخله واستولوا على الأسلحة".

وكان متظاهرون موالون لموسكو اقتحموا الأحد عدة مبان حكومية في ثلاث مدن أوكرانية على الأقل.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على القرم في عملية غير دموية تقريباً قبل ضم موسكو للمنطقة الشهر الماضي.