عباس يتجه لتفعيل "شبكة الأمان العربية"

كشف مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطالب القمة العربية بتفعيل "شبكة الأمان العربية" والتي تقضي بتقديم العرب 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية في حال حجزت إسرائيل الأموال الفلسطينية.

وتصعّد حالياً إسرائيل من لهجتها مهددة الفلسطينيين بحجز أموال الضرائب كعقاب على الانضمام إلى 15 معاهدة دولية بعد تراجع إسرائيل عن إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى الذي كان من المقرر أن يتم في نهاية شهر مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الدكتور إيهاب بسيسو، لـ"العربية.نت" إن هنالك جهوداً حثيثة من القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لتفعيل شبكة الأمان العربية.

وأضاف: "ندعو الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان لدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة التحديات الإسرائيلية".

تضييق محتمل على الفلسطينيين

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن إسرائيل تحاول "تفعيل بالونات اختبار" في تهديدها بقطع مستحقات الضرائب عن الفلسطينيين، إلا أنها لن تعلن اتخاذ هذه الخطوة فعلياً.

ويتوقع الفلسطينيون أن تماطل إسرائيل وتتأخر في دفع هذه المستحقات، وكذلك قيامها بـ"تصعيب" حياة الفلسطينيين في أمور أخرى كالضغط لسدّ استحقاقات الكهرباء التي يدين بها الفلسطينيون لإسرائيل.

وعلى الصعيد الأمني، يتوقع الفلسطينيون أن تصعّد إسرائيل من حملاتها الأمنية، والمتصاعدة أصلاً منذ بدء المفاوضات، في خطى يراها الفلسطينيون استفزازية. وبحسب المراقبين، تهدف مثل هذه الخطوة المرتقبة لدفع الشارع إلى مواجهات تستعملها اسرائيل كذرائع لوقف العملية السياسية.

ومن جهتها، تدعم الرئاسة الفلسطينية المقاومة السلمية التي كان أحد أهم أوجهها مقاطعة بضائع الاستيطان التي انتشرت عالمياً وأتت بظلالها على اقتصاد المستوطنات.

وكانت شركات في المستوطنات رفضت الإفصاح عن أرقام خسائرها إلا أنها اعترفت أنها كبيرة. أما حملة مقاطعة الاستيطان الدولية فقد أكدت أن خسارة إسرائيل من حملة المقاطعة تجاوزت 150 مليون دولار.

الفلسطينيون في موقع قوة

وفي سياق آخر، أفادت مصادر لـ"العربية.نت" بأنه رغم تصعيد اللهجة إلا أن اللقاءات الفلسطينية - الإسرائيلية، التي استمرت برعاية المبعوث الأميركي مارتن ايندك رغم الأزمة، أسفرت عن تفاهمات ربما تضع إطاراً جديداً للاستمرار في المفاوضات. وتحدثت المصادر عن احتمال وجود تقدم في هذا الملف.

يُذكر أنه ومع نهاية أبريل تنتهي المدة الزمنية التي خصصتها الإدارة الأميركية للوصول إلى اتفاق يشكل أرضية للحل النهائي. إلا أن الشارع الفلسطيني لا يعوّل كثيراً على إحراز أي تقدم في هذا السياق.

كما يرى محللون إسرائيليون، ومنهم رون بن يشاي الذي كتب في موقع" واينت"، أن المباحثات إذا استمرت الآن، فستسقط في وقت لاحق، معتبراً أن الفلسطينيين يملكون الكثير من القوة وأن انضمامهم لمؤسسات دولية مستقبلاً سيمكنهم من التوجه إلى القضاء الدولي ضد القيادات الإسرائيلية وهو أمر تخشاه إسرائيل.

كما لن تتمكن الحكومة الإسرائيلية الحالية، على الأرجح، من اتخاذ قرارات صعبة بالنسبة للإسرائيليين، حيث إنها حكومة يمينية بامتياز وفيها تمثيل واسع لقطاع المستوطنين.

وكذلك بالنسبة للشارع الإسرائيلي، والذي اتخذ البرلمان الإسرائيلي قراراً باستفتائه حول الاتفاقيات التي ستبرم، فهو يدعم بغالبيته حل الدولتين وفق استطلاعات الرأي ويوافق على إخلاء بعض المستوطنات.