غارة على اجتماع لقيادات "داعش" بالفلوجة تقتل 19 منهم

أعلنت السلطات العراقية مقتل 44 من عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بالفلوجة وجنوب بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لوكالة "فرانس برس" إن قوة من "الفرقة 17 نصبت كمينا لمجموعة من عناصر داعش كانت تحاول الهجوم على ثكنة عسكرية في منطقة دويليبة الواقعة في جنوب بغداد وتمكنت من قتل جميع أفراد المجموعة المكونة من 25 عنصرا".

وكانت قوات الجيش قتلت في المنطقة ذاتها 40 عنصرا من "داعش" الأسبوع الماضي خلال هجوم على وحدة عسكرية حاولوا الاستيلاء عليها.

وفي الفلوجة، قال الناطق نفسه إن "قوة فرقة التدخل السريع وبمساندة من القوة الجوية والمدفعية، تمكنت من توجيه ضربة إلى مقرين لتنظيم "داعش" ما أسفر عن مقتل 19 منهم وإصابة 27 آخرين".

وأكد المتحدث باسم الداخلية أن "القصف استهدف المقرين أثناء اجتماع حضره كبار قيادات "داعش" في الفلوجة، وأسفر كذلك عن تدمير خمس سيارات، إضافة إلى تدمير مخبأ كبير للعبوات الناسفة والأسلحة".

وفي سياق آخر، قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم ستة من عائلة واحدة في أعمال عنف متفرقة في الموصل وبيجي وتكريت وطوز خرماتو.