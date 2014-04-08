كيري يلوم إسرائيل ويتهمها بعرقلة عملية السلام

اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الثلاثاء، أن إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي عن بناء نحو 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، ورفضها الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين، أدى إلى عرقلة عملية السلام.

وانتقد كيري القرارات الأخيرة للإسرائيليين والفلسطينيين التي لا تسهم في مواصلة الحوار، لكنه استهدف إسرائيل تحديداً.

وقال كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: "للأسف لم يتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، السبت، 29 مارس كما كان مقرراً".

وأضاف كيري: "عندما كان يمكن أن يقوم الإسرائيليون بالإفراج عن الأسرى تم إعلان بناء 700 وحدة استيطانية في القدس وها نحن هنا الآن".

وعاد كيري، مساء الجمعة، من جولة في أوروبا والشرق الأوسط، وبدا عليه الإحباط والأسف من عملية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على وشك الانهيار.

ومع ذلك يكثف الوسيط الأميركي اللقاءات مع الطرفين لمحاولة إنقاذ المفاوضات التي تمكّن كيري من استئنافها في نهاية يوليو الماضي على أن تنتهي نظرياً بعد 9 أشهر.