نجاة رئيس لجنة صياغة دستور اليمن من محاولة اغتيال

نجا رئيس لجنة صياغة الدستور في اليمن، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال استهدفته، ما أسفر عن مقتل نجله واثنين من مرافقيه، حسبما صرح مصدر أمني.

وذكر المصدر أن إسماعيل الوزير وهو وزير سابق ورجل قانون مشهور في اليمن، "نجا من محاولة اغتيال استهدفته في حي بير الشايف بوسط صنعاء" إلا أن الهجوم "أسفر عن مقتل نجله واثنين من مرافقيه".

كما أسفر الهجوم عن إصابة رئيس مكتب إسماعيل الوزير بجروح.

وأكد المصدر الأمني أن مسلحين مجهولين استهدفوا موكب إسماعيل الوزير المؤلف من سيارتين بالأسلحة الرشاشة ولاذوا بالفرار.

وبدورهم، أكد شهود عيان أن المهاجمين كانوا أيضا على متن سيارتين رباعيتي الدفع، وقد حصلت اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن إصابات في صفوف المهاجمين أيضا.

ويرأس الوزير لجنة صياغة الدستور التي تقوم بعمل أساسي في إطار المرحلة الانتقالية في اليمن وهو صياغة دستور لدولة اتحادية من ستة أقاليم على أساس مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم مطلع 2014.

وشغل الوزير عدة مناصب وزارية في السابق خلال عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

يذكر أنه سبق وأن تم اغتيال اثنين من أعضاء هيئة الحوار الوطني، وهما من تيار المتمردين الحوثيين الشيعة، فيما تشهد اليمن موجة مستمرة من العنف والانفلات الأمني، لاسيما العنف الناجم عن نشاط تنظيم القاعدة.