12 قتيلاً و35 جريحاً في انفجار بقطار في باكستان

قتل 12 شخصاً على الأقل و جرح 35، بينهم نساء وأطفال لدى انفجار وقع في قطار "جعفر إكسبريس" الذي ينقل المسافرين بين مدينتي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان ومدينة راولبندي بالقرب من العاصمة إسلام أباد، حسب ما أعلنت السلطات الباكستانية.

ووقع الانفجار عند محطة بلدة سيبي في إقليم بلوشستان في أحد القاطرات وأدى إلى إحراقها وإحداث أضرار في قاطرتين أخريين.

وعلى الفور طوقت قوات الأمن محطة القطارات حيث بدأت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، كما أعلنت السلطات الطبية رفع حالة الطوارئ في مستشفى بلدة سيبي.

ويأتي الحادث بعد يوم من إعلان السلطات المحلية عن مقتل أكثر من 30 مسلحا في حملة أمنية شنتها القوات شبه النظامية في مقاطعة قلات في الإقليم ضد جماعات انفصالية.

وجدير بالذكر أن إقليم بلوشستان يشهد أعمال عنف إثني وطائفي وتنشط فيه العديد من الجماعات المسلحة والانفصالية.