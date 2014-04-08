17 قتيلاً وعشرات الجرحى باشتباكات قبلية غرب السودان

قتل 17 شخصاً وجرح آخرون، الاثنين، في اشتباكات بين قبيلتين بولاية غرب كردفان السودانية، في وقت كان يعد فيه لإجراء صلح، اليوم الثلاثاء، بين القبيلتين.

وقالت آسيا الدخيري، وزيرة الإعلام والناطقة الرسمية باسم حكومة الولاية، في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن منطقة "أم ديبون" بولاية غرب كردفان شهدت مواجهات قبلية دامية بين قبيلتي "الحمر" و"المعاليا" أدت إلى مقتل وجرح العديد من الجانبين، قام على إثرها حاكم الولاية، أحمد خميس بخيت، بزيارة للمنطقة لتهدئة الأوضاع وحسم النزاع بين القبيلتين.

وذكرت الدخيري أن المواجهات تجددت بين القبيلتين في "أم ديبون" في الناحية الشمالية الغربية للولاية، وأن السلطات بالولاية اتخذت التدابير والإجراءات الأمنية كافة، منعاً لتجدد القتال.

وأوضحت أن إحصائيات القتلى والجرحى لم ترد إلى الجهاز التنفيذي بعد، غير أن مصادر من الولاية أكدت مقتل 17 من القبيلتين بجانب عدد من الجرحى.

وكشفت عن تأجيل مؤتمر الصلح الذي كان مزمعاً عقده الثلاثاء لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، وقالت إن زيارة الوالي واللجنة الأمنية من شأنها أن تضع حداً للعدائيات بين القبيلتين، بجانب تحديد موعد آخر لعقد مؤتمر الصلح.