السودان تطرد مسؤولة أممية لتدخلها في الشؤون الداخلية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أنها طردت مسؤولة من إحدى وكالات الأمم المتحدة بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق أن الأميركية باميلا ديلارجي المسؤولة عن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان "أصدر لها الأمر بالرحيل".

وأضاف الصديق "اتخذ هذا القرار لأن ديلارغي لم تلتزم بقوانين البلاد، ولأنها تدخلت أيضا في الشؤون الداخلية، وهو ما لا يتوافق مع وضعها كمسؤولة في الأمم المتحدة".

وأكد المتحدث أن هذا الإجراء ليس له أية علاقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان "الذي تثمن حكومتي مهامه وبرامجه كثيرا".