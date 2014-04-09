بالفيديو.. عملية اعتقال وحشية لفلسطينيين من القدس

تداول ناشطون فلسطينيون على صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لعملية اعتقال نفذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق اثنين من الفلسطينيين في بلدة "شعفاط" شمال القدس، بطريقة همجية.

ويظهر الفيديو قيام دورية تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شابين، دون معرفة الأسباب، حيث يبدأ أحد أفراد الشرطة بضربهما بطريقة وحشية، قبل أن يضعهما داخل سيارة الشرطة فيما عملية ضربهم مستمرة.

وعلق زياد حموري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية في حديث لـ"العربية" على الفيديو، قائلاً: "بمثل هذه الطريقة يعامل المقدسيون، إنها عملية مبرمجة للانتقام من المقدسيين"، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت أمس الثلاثاء في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

ورجح حموري أن يكون سبب الاعتقال "تافه وربما مخالفة سيارة"، وأن الأمر مجرد عملية انتقام واضحة ليس لها علاقة بالقانون، فالشرطة ليس لها الحق سوى أن تعتقلك، ولا يجوز لها ضربك".

ووفق حمري فإن الشابين المعتقلين هما من بلدة شعفاط من داخل مدينة القدس المحتلة.

كما أظهر الفيديو محاولة تدخل من أحد الشبان المتواجدين في المكان، وليس له علاقة بالموضوع، بالقول للشرطي المعتدي باللغة العبرية "لا يحق لك ذلك"، فيبادر الشرطي إلى الاعتداء عليه وضربه على مرأى من الناس المتواجدين.