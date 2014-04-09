نتنياهو يخفض مستوى الاتصالات مع السلطة الفلسطينية

أعلن مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين في القضايا غير الأمنية، ولكنه استثنى كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيبي ليفني من هذا الوقف.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الرد الإسرائيلي على ما وصفه مسؤول "بالانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام" في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.

في المقابل، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الأربعاء دعم توجه القيادة الفلسطينية بأن تكون أي عودة للمفاوضات من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على أساس خط الرابع من حزيران عام 1967.