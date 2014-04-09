15 قتيلاً في انفجار بسوق شعبية في باكستان

قتل 15 شخصاً، على الأقل، وأصيب 35 آخرون، في انفجار قنبلة في سوق شعبية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأربعاء، حسب ما أعلنت الشرطة.

ولم تعرف حتى الآن أسباب هذا الانفجار، النادر وقوعه في العاصمة، التي كانت بمنأى نسبيا عن الاعتداءات التي تشهدها البلاد، فيما طوقت الشرطة الحي موقع الانفجار، حيث تناثرت أشلاء القتلى.

وقالت عائشة ايساني الناطقة باسم المستشفى الذي نقل إليه الضحايا "لقد أحصينا 15 قتيلا و35 جريحا بينهم اثنان إصابتهم خطرة".

ويأتي هذا الانفجار فيما تعهدت حكومة إسلام آباد ومتمردو حركة طالبان الباكستانية، الائتلاف الذي يضم مجموعات إسلامية مسلحة، باحترام وقف لإطلاق النار على أمل تحريك محادثات السلام بينهما.

وكان فصيل من ائتلاف طالبان، أحرار الهند، انتهك وقف إطلاق النار الشهر الماضي وتبنى هجوما على محكمة في إسلام أباد أوقع 11 قتيلا.