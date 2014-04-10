بوتين يحذر القادة الأوروبيين من مخاطر إمدادات الغاز

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً إلى القادة الأوروبيين، يحذرهم فيه من المخاطر التي تهدد إمدادات الغاز الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف الخميس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن بسكوف قوله: "إن بوتين يعبر عن عميق قلقه إزاء الوضع الحرج للديون الأوكرانية (المتوجبة لشركة غازبروم) وبالتالي بشأن امدادات الغاز الروسي"، مضيفاً أن "الرسالة سلمت إلى القادة الأوروبيين عبر القنوات الدبلوماسية".

واقترح بوتين في رسالته "اتخاذ إجراءات عاجلة لأن الوضع لا يحتمل الانتظار"، وفق ما أضافت وكالة ريا نوفوستي.

من جانبها أضافت وكالة "إنترفاكس" أنه قال أيضاً "إن الوضع قد تترتب عليه حقاً انعكاسات سلبية على نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا".

وحذر الرئيس الروسي عقب اجتماع مع حكومته، الأربعاء، كييف بشان إمدادات الغاز الروسي، حيث ترفض السلطات الأوكرانية تسديد مستحقاتها بسعر يزيد بـ80% على السعر التفضيلي، لكنه ترك فرصة أخيرة لحل تفاوضي قبل الانتقال إلى التسديد المسبق لشحنات الغاز ما يعني قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا إذا لم تدفع المبالغ المتوجبة عليها.

وتعبر تقريباً نصف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنابيب الغاز الأوكرانية.