شركة تسعى لهدم مركز إسلامي قرب موقع هجمات 11 سبتمبر

من المرجّح أن يتم هدم ما يُسمى مسجد "غراوند زيرو"، وهو مركز إسلامي تم تشييده بالقرب من موقع هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، وفقاً لمخطط جديد تم طرحه مؤخراً، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، الأربعاء.

وكان المركز الحالي قد تم افتتاحه عام 2011 بالرغم من التظاهرات الحاشدة التي نظّمت من قبل المعارضين لبنائه، والذين اعتقدوا بأن بناء مثل هذا المسجد في هذا المكان تحديداً يمثل نوعاً من التحدي لأهالي 3000 ضحية سقطوا في الهجمات التي استهدف برجي التجارة، والذين رأوا أن المبنى يمكن أن يتحول فيما بعد لمزار لمتطرفين إسلاميين.

وتلقت إدارة المباني بالمدينة، الثلاثاء الماضي، طلباً من شركة تطوير عقاري لهدم المبنى الحالي المكون من أربعة طوابق، وكذلك بناية مجاورة له، ليحل محلهما بناء أكبر بكثير.

وقال شريف الجمل، من شركة "سوهو" العقارية، إنه يعتزم بناء مركز إسلامي من 13 طابقاً في الموقع، يضم مسجداً ومناطق للترفيه وأنشطة للحوار بين الأديان، إلا أنه لم يتم تأكيد بناء المشروع الجديد.

يُذكر أن موقع المبنى قد أثار احتجاجات استمرت لشهور، لكن المؤيدين قالوا إنه سيساعد على تشجيع فهم أفضل لمسلمي أميركا وتاريخهم في نيويورك.