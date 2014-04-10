قمر صناعي إسرائيلي جديد إلى الفضاء.. للتجسس

أطلقت إسرائيل قمراً صناعياً عسكرياً جديداً للتجسس الأربعاء، وذلك بعد 4 أعوام من إرسال قمر مماثل إلى مدار في الفضاء.

ويهدف برنامج الأقمار الصناعية الإسرائيلي إلى تعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية، في مواجهة البرنامج النووي لإيران ودعم الإيرانيين لـ"جماعات متشددة" في الشرق الأوسط، حسب ما أكده مسؤولون إسرائيليون في السابق.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن القمر الصناعي "أوفيك 10"، أي "أفق" بالعربية، انطلق من ميدان تجارب للقوات الجوية الإسرائيلية، وهو يعد عاشر قمر صناعي يطلق إلى الفضاء ضمن سلسلة "أوفيك".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية الإطلاق تمت من قاعدة بلماحيم الجوية القريبة من ساحل البحر المتوسط جنوبي تل أبيب، وأن القمر أظهر بعد دقائق علامات على أنه يعمل بنجاح.

وتعتقد إسرائيل والغرب أن أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران، كما يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.