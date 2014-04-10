تركيا: هكذا دخل المعتدي على زعيم المعارضة البرلمان

بعد يومين على الاعتداء الذي وقع على زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض للحكم في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، تم الكشف عن الفيديو الذي التقطته كاميرات البرلمان.

وأظهر الفيديو لحظة بلحظة كيفية دخول المعتدي أورهان أوفيت، الذي وجه لكمتين إلى وجه كمال أوقعت نظارتيه أرضاً. وبين الفيديو كيف عبر المعتدي حاجز التفتيش ودخل إلى المبنى متجولاً في أرجائه وكأنه يدرك كل تفاصيله وزواياه، حتى أنه مر على عنصر التفتيش.

وقد دخل الشاب الباب رقم 3، المؤدي إلى القاعة التي كان من المقرر أن يعقد فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري اجتماعه. وبعد أن مر على نقطة تفتيش أخرى، شوهد أورهان يتحدث إلى ضابط شرطة لبعض الوقت.

وما يثير العديد من التساؤلات هو كيف تمكن هذا الشخص من الدخول هكذا بكل بساطة "بصفة زائر" إلى داخل البرلمان.

من جانب آخر، ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية سيفاس، أجدر أوزدمير، أنهم راجعوا كاميرات المجلس، ولاحظوا أن الشخص الذي قام بالاعتداء دخل مقر البرلمان في الساعة الـ10.30 من صباح الثلاثاء، وأنه كان يسير داخل المبنى وكأنه يعرف كل شيء بداخله. وطالب بفرض مزيد من الحماية على زعماء الأحزاب السياسية، أسوة بالنظام المتبع مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان.

يذكر أن الحرس الشخصي لكليتشدار أوغلو تمكن من السيطرة على أورهان، الذي لم تُعرف دوافعه بعد، واقتادوه إلى مركز الشرطة لاستجوابه كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.

ولم يُصب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وتمكّن من إلقاء كلمته بصورة عادية أمام نواب حزبه. كما استأنف البرلمان التركي أعماله، الثلاثاء، بشكل طبيعي، بعد توقفه لعدة أسابيع سبقت الانتخابات البلدية التي نظمت في 30 مارس.