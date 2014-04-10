وزير بريطاني: سنجلب مهاجمي الإماراتيات للعدالة

أعرب هيوروبرتسون، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، عن تعاطفه الشخصي مع الشقيقات الإماراتيات الثلاث اللاتي تعرضن للاعتداء بأحد فنادق لندن، الأحد الماضي، وعن مساندته لضحايا الاعتداء وأسرهن، مؤكداً أن شرطة لندن تبذل كل الجهود لجلب مرتكبي الحادث للعدالة.

وقال في تصريح له، الخميس، إنه تحدث عبر الهاتف مع الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وطمأنه بأن هذا الحادث يأخذ الأولوية في اهتمامات شرطة لندن، وأن التعاون الممتاز بين المملكة المتحدة وشرطة أبوظبي سيستمر، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث نادراً ما تقع في لندن، مؤكداً أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم لجلب مرتكبي هذا الحادث للعدالة .

من ناحية أخرى، أعرب دومينيك جيرمي، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات، عن تعاطفه مع الشقيقات الثلاث وأسرهن.

وأشار إلى أنهم يمرون بوقت عصيب، وإنني أدرك أن كل أفراد الجالية البريطانية في الدولة يشعرون بحزن عميق للإصابات التي تعرضت لهن الشقيقات الثلاث.

وأضاف أنهم في السفارة على اتصال وثيق مع نظرائهم في الإمارات للتأكيد على أن السلطات تمتلك كل المعلومات التي تحتاجها للتحقيق في الحادث والوصول الى مرتكبيه.

وقال: "أعلم أن شرطة لندن تعمل ليل نهار في التحقيق حول هذا الحادث، ونحن حريصون على رعاية ضحايا الاعتداء والتأكيد على تقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة".