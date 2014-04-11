إصابة فلسطيني بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة

أصيب فلسطيني بجروح، الجمعة، بنيران الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم هذه الوزارة: "إن شابا (19 عاما) أصيب بجروح متوسطة برصاص الاحتلال شرق خان يونس، وتم نقله للمستشفى الأوروبي لتلقي العلاج".

وفي شرق مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، أصيب تسعة مواطنين، من بينهم سبعة مسعفين بالاختناق بسبب إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مجموعة من المواطنين وسيارة إسعاف"، بحسب نفس المصدر.

وتقع حوادث كثيرة من هذا النوع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وغالبا ما يتعرض العمال والمزارعون الفلسطينيون أيضا لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل.