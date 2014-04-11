اعتقال مشتبه به خامس في الهجوم على الإماراتيات

أفادت شرطة لندن، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت خامس مشتبه به في الهجوم المروع الذي استهدف ثلاث سائحات إماراتيات في فندق بوسط لندن فجر الأحد الماضي.

وجاء في بيان للشرطة أن الشخص الخامس ألقي القبض عليه في إيزلينغتون شمال لندن، حيث اعتقل قبل يومين في المنطقة ذاتها ثلاثة رجال مشتبه بهم بارتكاب هذه الجريمة، إلى جانب امرأة مشتبه بها بحيازة بضائع مسروقة.

والمشتبهون الخمسة يخضعون لتحقيقات مع ضباط الأمن في هذه الحادثة التي تم تصنيفها ضمن جرائم محاولات الاغتيال.

وتم تمديد فترة استجواب المحتجزين الأربعة الأولين لاستكمال التحقيقات من أجل معرفة ملابسات مهاجمة الإماراتيات في فندقهن بمطرقة، إحداهن في حالة خطيرة وتتلقى العلاج في مستشفى في سانت ماري، أما إصابات الأخريين فلا تشكل خطراً على حياتهما.

وقال مارك رولي، نائب مفوض شرطة العاصمة، "إن المحققين في جرائم القتل أحرزوا تطوراً لتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة"، منوهاً إلى "التعاون المستمر مع شرطة أبوظبي في هذا التحقيق".

ومن المنتظر أن تكشف الشرطة عن هوية المشتبه بهم الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و56 عاماً حال توجيه الاتهام لهم رسمياً بالهجوم على السائحات.

وفي حال إدانتهم لاحقاً بارتكاب الجريمة، فقد يقبعون في السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.