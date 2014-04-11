مفاوضات السلام.. "جلسة صاخبة" ولا اتفاق

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه لم يتم إحراز "أي تقدم أو اختراق" في جلسة المفاوضات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الراعي الأميركي لعملية السلام. في حين قال مسؤول فلسطيني آخر إن "الجلسة كانت صاخبة جداً".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول مرة أخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات".

من جهتها، رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي ب"المفاوضات المكثفة"، مؤكدة أن "الهوة تتقلص ولكن من السابق لأوانه في الوقت الراهن التكهن بشأن أي اتفاق".





