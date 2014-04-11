نجاة نائب رئيس الوزراء العراقي المطلك من اغتيال

نجا نائب رئيس الوزراء العراقي، صالح المطلك، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال في منطقة أبوغريب غرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مصدر أمني أن موكب المطلك كان في زيارة تفقدية ظهر اليوم لبعض المناطق التي غرقت بسبب قيام مسلحين بتحويل مياه السدود إليها، ولدى مروره في قضاء أبوغريب تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل عناصر السيطرة، فيما قامت قوة عسكرية أخرى قادمة من الأنبار بفتح نيرانها على موكبه.

وأضاف المصدر أن وابل الرصاص الذي انهال على موكب المطلك من جهتين، أدى إلى إصابة عدد من أفراد حمايته بجروح خطيرة.

وحذر ائتلاف "العربية" بزعامة المطلك، أمس الخميس، من عمليات تزوير محتملة وتحركات لشراء مراكز انتخابية في محافظة الأنبار، داعياً إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات بالمحافظة، مؤكداً على أن دماء العراقيين أغلى وأسمى من عدد المقاعد.

ويعد المطلك من أبرز معارضي رئيس الوزراء العراقي الحالي، نوري المالكي.

ويشهد العراق موجة عنف يومية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية الشهر الحالي.